Už sa u nás zmarilo referendum, nechcime aj zmarené voľby. Pochybnosti ohľadom voľby poštou sa totiž množia. Poďme si teda prebrať bod po bode.



1. Čas odoslania hlasovacích lístkov

Ten je 5 týždňov pred konaním volieb. Hovorím o čase, kedy ich obce musia odoslať. Nuž ja som si o voľbu poštou zažiadal medzi prvými a odpovedný mail mi prišiel takmer okamžite 17.novembra(aké symbolické). Je 25.1. a ja som ešte žiadne hlasovacie lístky neobdržal. Podľa litery zákona síce ešte majú čas, ale nemyslím si, že ak sa začiatkom novembra uzavreli kandidátne listiny, tak je normálne dva mesiace čakať s odosielaním. V čom to spôsobuje problém ešte spomeniem.



2. Zrada s voľbami na ambasádach

Občianski aktivisti zo Srdcomdoma.sk poobiehali všetky politické strany, nech je možné voliť aspoň na ambasádach už pred rokom. Bolo to takmer isté, ale nebolo. Súčasná klepto-koalícia si spočítala, že je to pre nich čistá strata, takže hlasy na poslednú chvíľu nedali a novela volebného zákona proste neprešla. Medzi jazykov a cudziny znalými ľuďmi s odvahou prejsť si svetom a nepodplatitelnymi kdejakými dávkami asi veľkú žatvu mať nebudú.



3. Chýbajúce lístky a pečiatky

Ústava Slovenskej Republiky zaručuje každému občanovi právo zúčastniť sa voľby volených zástupcov. Bohužiaľ, nie vždy je to tak. Ak ten, čo požiadal o voľbu poštou zo zahraničia dostane neúplnú sadu hlasovacích lístkov, nie je litera zákona zákona. Je jasné, že asi nebudem voliť nacistov, ale mal by som tam ten lístok mať, tak ako všetkých ostatných kandidujúcich strán. Alebo nie sú lístky a návratová obálka opatrené príslušnou pečiatkou? Je to dôvod ich vyradiť ako neplatné. Jedno ani druhé sa nedá ospravedlniť individuálnym zlyhaním. Viem, že sa na voľby najímajú externisti, ale snáď musia byť vyškolení, že nepočítajú koľko zápaliek patrí do škatuľky.



4. Reklamácie

Ak ste dostali neúplnú sadu hlasovacích lístkov, chýba pečiatka, máte sa obrátiť na MV SR alebo úrad, kde máte trvalý pobyt, že vám pošlú nové. Nuž ak ste v ČR, tak vám dodajú novve v čase, resp. mali by, ale ak ste mimo EÚ, tak to môže byť problém. Veľký problém. Nie všetky lístky boli rozoslané v dostatočnom predstihu, napríklad do Británie mne ešte nedorazili. Ale v prípade takej Austrálie, kde je početná komunita Slovákov, je ťa doba ďaleko dlhšia. No a hlasy im musia doraziť do 28.2.. Je dosť možné, že stovky občanov jednoducho nebudú môcť odvoliť.

Tieto voľby sú o mnohom. O korupcii, rasizme, našom mene v zahraničí.

Práve preto sa bude počítať každý jeden hlas. Nenechajme ho extrémistom a korupčníkom.

P.S.: Vykonajte podla svedomia. Prieskumom moc neverim.