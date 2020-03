Konečne sa Zem zastavila

Ekonómovia ma utlčú, ale kto pozná film Deň, keď sa zastavila Zem s Keannu Reevesom v hlavnej úlohe, dá mi za pravdu.Táto civilizácia potrebuje break-down ako soľ.

Naša civilizácia bola postavená na permanentnom ekonomickom raste. Bez ohľadu na následky. Ekologickí aktivisti nie vás, ale NÁS denne upozorňovali na následky. Bol som medzi nimi.



Hovoril som "Urobte separáciu odpadu povinnou!" Zaujímalo ich to len po úroveň osobného prospechu. Dvaja mestskí poslanci bratislavského "Magorstratu" sa s mojím víťazným projektom, ktorý vyhral súťaž Bratislava čistejšia a krajšia s vymazaním môjho i asistentovho mena premávali po "tam, kde nič nie je" s "naše mena nie sú". Bol som vtedy študentom na gymnáziu.



Lenže práve spúšťaním takýchto projektov sme mohli zabrániť už dávno Matke Prírode čapnúť si po pleci so slovami "Tu ma štípe Človek!" Keby si čapla radne, tak tu už nepíšem tento článok, ani by ho nemal kto čítať.

Od začiatku priemyselnej revolúcie sme nabrali pocit, že sme totálnou korunou tvorstva. Predtým nám to diktovala Biblia, odvtedy sme tomu uverili napevno.

Uveriť, že sme najvyvinutejší? No to by ešte šlo. Lenže podľa evolučnej teórie je úspešný druh ten, ktorý prežije úskalia prirodzeného výberu.

My sme druh, ktorý sa systematicky snaží sa z tejto súťaže diskvalifikovať pre vlastnú hlúposť!

Riešime tu ekonomiku, že ekológovia "žiadajú návrat na stromy" a podobne negociácie. NIE! Tento vírus nie je náhoda, nie nešťastie, ale Dar z Neba.

A teraz mi prosím do komentov nepíšte, že som šťastný, že budem dediť niečo po rodičoch, keďže to vraj postihuje len starších ľudí, alebo že budem obhajovať odľahčenie dôchodkového systému.



Planéta je živý organizmus - potrebuje odpočinok!

Náš planetárny ekologicky systém sme zaťažili natoľko, že sa divím, že si Matka Príroda ešte nepovedala "A mám vás ľudí dosť!", lebo by na to mala plné právo. To, že letecká doprava padla o 60% nad Európou, o koľko nateraz klesla spotreba energií a ľudia musia vyjsť so svojimi rodinami je niečo, čo sa tu za dekády nedialo....Sami si uvariť? No pre Američanku koniec sveta. Ale hlad je dobrý kuchár. Na rozdiel od nej, Australopitek nemal internet s receptami.

Ľúto mi je tych, čo zostali izolovaní v domácnostiach, kde sú vystavení domácemu násiliu. Kto o nich viete, prosím, prizvite ich ku sebe domov.

Pozrel som si Františkovo kajanie za NAS "Orbi"(Urbi tam nebolo ako vieme). Najviac na mňa zapôsobilo, keď Rímsky biskup položil otázku, či môžeme byť "zdraví v chórom svete"?