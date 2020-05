Deň boja proti ľudským právam

Dnes, 17.mája si pripomíname IDAHO. Deň boja proti homofóbii. Bohužiaľ sa tento týždeň veľká väčšina našich volených zástupcov v NR SR rozhodla ustanoviť pred tento deň deň hanby. A to nielen proti LGBT komunite.



1. Odmietnutie vziať na vedomie...

Fajn, môžem mať výhrady, to je každého sväté právo, ale "odmietnuť vziať na vedomie" správu ombudsmanky je morálno-pravno-eticko-ľudsko-... proste suterén. V prítomnosti Pani Prezidentky a ešte si k tomu banda nacistov prihodí standing-ovation? Fajn, že ten pupkatý, ktorému bola posilňovňa a trafiky pre rodinku za krajské na dekoráciu, to je síce žumpa, ale očakávateľná mizéria.

Ďaleko väčším problémom je CELKOVÉ SKÓRE: 50 kusov totálneho odmietnutia a 46 kusov alibizmu. Dokopy ústavná väčšina + 6 kusov poslancov buď bez, alebo proti vedomiu. Nie, nepletme si to tu so súhlasom s názormi pani ombudsmanky. Tu sa hlasovalo o vzatí na vedomie a verejný ochranca ľudských práv je podľa ústavnej väčšiny NR SR handra, ktorá sa na vedomie neberie!



2. Kecy Katolibanu

Poslanec SaS Ondrej Dostal k tomu na Facebooku napísal, že poslanci ĽSNS po odmietnutí správy od Patakyovej v pléne tlieskali. "Pekná hanba, keď parlament hlasuje o ľudských právach spôsobom, z ktorého sa najviac tešia fašisti."

Nuž, čo k tomu dodať. Snáď výroky poslanca nacistickej strany, ktorý prerazil morálne dno a prehlásil "Parlament bude opäť potrebovať miestnosť na prebaľovanie bábätiek" alebo keď sa jej pýtal "Ako bude volať TO(!?), čo sa jej narodí".

„To nie je tvoje telo, na ktoré ty máš právo,“ zahlásil tiež. Marcinkovej sa to nepáčilo a zasiahnuť musel aj predsedajúci Gábor Grendel. „Pani kolegyňa sa sama ponúkla ako vizuálna pomôcka,“ bránil sa však Kuffa, akoby snáď Marcinková nebola právoplatná poslankyňa, ale iba voľajaká ukážka na hodinu biológie. (prevzaté z PLUS 7Dní)



3. Juvenilná justícia

Pred tým nešťastným referendom som bol jeden z mala, kto bol ochotný ísť do diskusie s jeho protagonistami. Ignorovaním sa poraziť nedajú. Bohužiaľ, achilovkou demokracie je, keď sa slobodou prejavu stane aj sloboda hlásania nenávisti, ale aj "obyčajne" zavádzanie. Napríklad, že prijatie Istanbulského dohovoru sa rovná odoberaniu deti na burzu s deťmi pre homo-páry, Marakeš sa rovná "navozeniu" utetencov na Slovensko atď.

Kancelária verejného ochrancu práv skonštatovala za minulý rok 130 porušení základných práv a slobôd. Podnetov však bolo 2100. Mnohé neprejdú sitom nielen z dôvodu neoprávnenosti, ale aj z dôvodu nedostatonej právnej erudovanosti sťažovateľov, úradníkov a ich kapacít, ale najmä opore v práve. Zo správy vyplýva, že opakovane najčastejším problémom týkajúcim sa porušovania základných ľudských práv a slobôd sú zbytočne prieťahy, a to najmä v súdnych konaniach.

130 sa môže niekomu javiť ako relatívne nízke išlo, veď SR má vyše 5 miliónov obyvateľov. No nie je to malé číslo, práve naopak. Koľkí z vás mali súdny spor, koľkí v rodinnom práve, a u koľkých to zašlo tak ďaleko(a mali ste právne povedomie), že to skončilo u ombudsmanky? V Škandinávii má ombudsman právo vyhlásiť status quo do doriešenia prípadu príslušnými ustanovizňami. U nás nemá právo byť ani vzatý na vedomie našimi platenými zástupcami.



4. Vznesenie obvinenia voči Michalovi Hvranovi

Michal Havran mal "tu drzosť", že sa ozval voči autokracii a plánovanej teokracii pár deklaratívnych katolibancov. Máme snáď v Ústave SR niečo o slobode prejavu. Áno, rozumiem, že keby vyzýval na niekoho likvidáciu, tak by sa voči nemu nie malo, ale muselo začať trestné stíhanie. Ale on len skritizoval skostnatelu cirkev, ktorú musí platiť každý občan, bez ohľadu na vyznanie, a ktorá slúži zádušné omše za vojnových zločincov. Skritizoval! Ale nie, podľa jedného pána dôležitého je to trestný čin, že uráža boha a jeho vieru. Vyšetrovateľ nechce mať s dôležitým pankom advokátom patálie, tak radšej spise čo má a potom si s prokurátorom zahrajú hru "Ja som Pilát a ty Pontský!"



5. IDAHO

Medzinárodný deň boja proti homofóbii(International Day Against Homophobia). Nebudem rozoberať históriu, ale na adresu LGBT odznelo v tom parlamente mnoho nechutnosti a útokov na najnižšie pudy. Ja tiež neriešim, akú polohu máte s manželom/manželkou najradšej, rovnako ani či ten akt slúži len na plodenie potomkov.

Vaseckov FB status, že parlament ODMIETOL DÚHOVÚ SPRÁVU OMBUDSMANKY pokladám za korunu drzosti, hlúposti, ba stupidity z daní plateného reprezentanta občanov Slovenskej republiky.

Verte, že urobím všetko preto, aby sa táto informácia rozšírila, ale budem potrebovať pomoc. Vlstne nie ja. Všetci potrebujeme pomoc, aby Slovensko nebolo vnímané ako čierna diera Európy. Covid-19 prekryl mnohé, hospodárska a klimatická kríza prekryjú ešte viac.

Nič z toho však nesmie prekryť našu obozretnosť pred fanatizmom, či už si na klopú saka dá polmesiac, kríž, hákový kríž alebo iný "svätý amulet"!