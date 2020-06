Nacistická iskra z Vrútok

Tragédia, ktorá sa odohrala vo Vrútkach upozornilo na niekoľko dlhodobo zanedbávaných problémov, vypovedala mnoho o našej mentalite, ale najmä varovala pred jednou zatiaľ nie pre každého zjavnou hrozbou.

Útočník, šikana a psychológia

Reakcia spoločnosti

Inak je to ďalší scestný smer uvažovania. Jednak ide o predispozície človeka z domáceho prostredia, teda či do bol "mamičkin maznáčik" alebo či ho rodičia "cepovali" alebo ho nechali, nech sa "výchova sám"(napríklad moje detstvo sa delilo na samorealizaciu na záhrade a nos v encyklopédiách). Equilibrium medzi týmito pólmi je veľmi ťažké nájsť, ale stále je to len jeden z faktorov.

Zúfalí ľudia robia zúfalé číny