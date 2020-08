Štvrté delenie Poľska - juhovýchod odkrojíme Kremľu?

Kým sú hranice narysované na mape, sú len čiarami ceruzkou. Ani ostnatý drôt, strážne veže, elektrický plot. Nič z toho nie je takou hranicou, než taká, ktorú si ľudia medzi sebou vytvoria nenávisťou.

O prezidentských voľbách v Poľsku sa popísalo a pohovorilo mnohé, o súvisiacom boji "Za rodinu a hodnoty" taktiež, takže si preletíme len krátky súhrn.

Volebný výsledok určilo to, že sa Andrzejovi Dudovi podarilo 51% voličov vystrašiť, pardon "presvedčiť", že najväčším ohrozením Rzecpospolitej nie je ekonomika, vzdelávanie, adaptácia na prichádzajúce trendy, ale utečenci, diktát Bruselu, pobehlice, čo chodia na potraty z nedostatku inej činnosti a samozrejme LGBT ideológia. Súhrnne hnoj zo Západu. Bohužiaľ sa na to v kampani upol tak intenzívne, že v krajine vytvoril dve skupiny obyvateľstva: Tých, ktorí sú "správni Poliaci" a spomínané skupiny nenávidia alebo nimi prinajmenšom blahosklonne pohŕdajú A tých ostatných, ktorými sa má spravodlivo opovrhovať.

Bolo by odo mňa ako kritika nespravodlivé, keby za nastaly stav kritizoval iba znovuzvoleného prezidenta. Homofóbia, boj proti interupciám a averzia voči Bruselu(s výnimkou eurofondov) je pod záštitou cirkvi Poľským národným športom od nepamäti. Ale "každá trampota má své meze".

Gay-free-zóne alebo "Posledná kvapka"

1. V roku 2017 sa objavil návrh na zákaz výkonu učiteľského povolania homosexuálmi. Nevieme to s istotou, ale buď zaúradovala tajná diplomacia(vrátane hrozby zastavenia eurofondov) alebo niekomu v poľskej exekutíve došlo, že toto už je ďaleko cez limit. Návrh bol vládny, k hlasovaniu však nikdy nedošlo.

2. V roku 2018 sa poľský prezident Andrzej Duda nechal počuť, že by „vážne zvážil“ zákaz „homosexuálnej propagandy“ na školách. Šéf konzervatívneho PíŠ-u Jaroslaw Kaczyński o niekoľko mesiacov na to uviedol, že hnutia LGBT je „hrozba pre národ, importovaná zo zahraničia“. Paradoxne aktivisti stále častejšie upozorňujú, že ideológia „tradičných poľských hodnôt“ je sčasti financovaná medzinárodnými konzervatívnymi skupinami.(prevzaté - euractiv.sk)

3. Vlani zašli ďalej a to zákazom akcií na podporu LGBT po celej krajine, kde sa to len dalo. Nemám informácie o tom, že by sa niekto vzoprel na odpor v rozsahu obce.

4. Poľský súd rozhodol o tom, že kontroverzná kampaň neziskovky Fundacja Pro, ktorá prepájala pedofíliu a homosexualitu, bola „informatívna“, a teda nie protiprávna. Rozhodnutie zmietnuť prípad zo stola pobúrilo najmä ľudskoprávnu komunitu, ktorá zákaz kampane iniciovala.

5. Začiatkom roka 2019 bol zároveň do Sejmu(parlamentu) predložený návrh na zákaz tzv. konverznej terapie. To je to "liečenie z homosexuality", ktoré má obvykle výborne výsledky("tretina" neberte ako prísne striktný štatistický údaj): Tretina scvokne a doživotne zostane hrať svoju rolu pre pokoj v rodine, tretina zvýši tržbu predavačovi špagátov(prípadne spôsobí prekážku na trati), v prípade záchrany skončí v ústavnej starostlivosti, a ti "najšťastnejší" zostanú sami, opatrujú záhradku, domáce zvieratko a podľa výšky príjmu urobia "šťastným" svojou platbou aj príležitostného mládenca od vedľa. Rodina nič nevie, hoci vie.

6. Gay-Free-Zones, teda zóny bez LGBT ľudí. Smrteľných hriechov je sedem a toto je "len" šiesty, ale krucialny. Vyhlásiť, že nejakí ľudia nemajú čo hľadať na nejakom mieste môže uzavretý klub (napríklad v dňoch púte Hádž nemajú čo hľadať inoverci v Mekke, detto nekresťania v kostole pri premene chleba na telo(eucharistie), ale rozhodne to neprináleží samospráve členského štátu EÚ a vyhasiť, že sa oprostila od všetkých občanov inej ako heterosexuálnej orientácie a ešte sa tým chváli!

Propaganda - Kto to kričí?

Cui bono? (Komu to prospeje?)

Jeden z "likvidatorov" duhovej vlajky na vyrocie Varsavskeho povstania. (Maciej Luczniewski/NurPhoto)

Daj Bože, nech sa mýlim

1. Lukašenko s ním buď nejako kolaboruje, alebo sa snaží, aby Volod nestiahol so sebou aj jeho dynastiu.

2. Na Donbase je až príliš ticho, teda nie že by som tým ľuďom prial zhoršiť už aj tak zlú situáciu, ale vyzerá to na ticho pred búrkou.

3. USA presúvajú armádu bližšie k hraniciam NATO. Oficiálne dôvody sú logické, hlava i päta súhlasia s predpokladanou pozíciou Aliancie a toho, čo sa snaží odstrašiť. Pochopte, že Donaldove táraniny nie sú vždy vo všetkom smerodajné. Kupec akcií gumárenskej firmy si nemusí vedieť dofúkať koleco na bicykli. No a oficiálny "Vrchný veliteľ ozbrojených síl" nemusí byť zákonite Alexander Macedónsky a funkciu tým nestratí. Jednou vetou: Generáli vedia asi viac ako ten, čo reprezentuje najlepšie i najhoršie z amerického sna.

4. V Kremli boli vždy vďační za každého, čo vedel ľubovoľnú krajinu bývalého východného bloku ak aj nie otočiť na východ, tak aspoň "rozkývať". Či sa volal Viktor O. alebo LenOn bolo a je úplne nepodstatné.

5. Začalo sa mi objavovať dosť správ od neznámych ľudí, ktorí riešia moju orientáciu("Čau, ty si radiátor?", "Buzík/Buzna/Buzerant", "Verím, že sa rodičia hanbia za teba!"). Keby som mal po verejnom vystúpení alebo bol inak známou osobnosťou, nepoviem. Lenže v poslednej dobe bola moja jediná verejná aktivita blogovanie o hoaxoch. Lenže to sa nestalo len mne. Raketový nárast hate-speech(nenávistných hovorov/správ) zaznamenali aj viacerí moji priatelia.

Klasicka komunikacia na FB, ale akosi pribudlo ako na walle, tak v sukromnych spravach. (Autor-FB)

Súvis s Poľskom

Ruská Federácia ešte stále funguje v režime studenej vojny a pocit permanentného ohrozenia majú zalezený pod kožu. Keďže nukleárna výzbroj je "na dve veci" a konvenčná by bola slušným príjmom rozpočtu, len nájsť kúpychtivé múzeá do ktorých to rozpredať. Najlacnejšie je viesť vojnu hybridnú. OPAKUJEM, že DÚFAM VO SVOJ OMYL!

Hybridná vojna stojí a padá nie na fyzickom obsadení územia, ale na destabilizácii obyvateľstva. Destabilizácia obyvateľstva slúži na nastavenie ľudí na prijatie prakticky akejkoľvek vlády, len nech zabezpečí pokoj. A vieme, že ľudí, ktorí si užijú pokojne vianoce bez ohľadu na kremačnú pec "menejcenných" na dohľad je dosť. Hlavne, že rodina mala na vianoce pokoj.

Na Ukrajine toho už niet veľa čo pobrať, nechce sa tam už ani žoldnierom. Ak mohol niekto použiť vysielačku v Gliwiciach na zacanie vojny, tak obrana pred "LGBT ideológiou" stačí za kolaborácie pár užitočných.

Eurofondy - najlepšie na záver

Ako som už spomínal, EÚ verila, že sa Poliaci spamätajú. Hoci sa status "LGBT-Free-zone" začal po Poľsku potichu trúsiť už v roku 2018, až v roku 2019 na túto zvrhlosť začali byť zástupcovia predmetných obci na svoju homofóbiu pyšní. A to je konečná. EÚ si ešte dala načas a počkala so sankciami po prezidentských voľbách v Poľsku a neozývala sa, aby nebolo ani zdanie, že do deja nejako zasiahla.

Tie sankcie sú po finančnej stránke symbolické. Jedna sa o rádovo desaťtisíce eur v šiestich mestách(presná suma nie je zverejnená, ale pri maxime(!) by išlo o 6x25.000,-EUR, ergo 150.000,-EUR). Nie jeden priateľ ma včera upozorňoval, že EÚ(presnejšie EK) tým len poštve majoritu proti minorite. Má pravdu.

Lenže ústupkov, vyčkávaní na nápravu a podobných pokusov už bolo dosť. Keby sa nezakrocilo teraz a vlastne jediným dostupným ekonomickým prostriedkom, ustúpili by sme cez Mníchov do Dunkerque, lebo štáty trvajú, kým trvajú idey, na ktorých boli vybudované. Ideu "občan druhej kategórie" medzi ne nesmieme vpustiť.