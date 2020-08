Caplomatovic otvara diskusiu

Pan premier sa odmietol bavit o odluke cirkvi od statu a zaobalil to najhorsim a najstupidnejsim sposobom, ktorym politik potvrdzuje neschopnost.

A neotvára sa dnes.

Keď niečo raz niekto otvorí nejakú tému, zostáva téma otvorenou, kým sa neuzavrie riešením. Prestať o téme hovoriť je riešením? Nie, je to len predĺžené tlenie, nie uhasenie požiaru! Vytopený barák riešite tým, že sa spakujete na poschodie, lebo pivnica je pre potápačov a prízemie pre plavcov?



Túto odluku žiadali cirkvi samotné!

Cirkvi od revolúcie žiadali vrátenie komunistami zhabané majetky, že potom budú nezávislé. To bol proklamovaný argument. No tak fajn, keď som majiteľom majetku, ufinancujem z toho moje hobby. V momente ako tie majetky dostali, sa z nich stal azda najznámejší inkvizítor, predobraz postavy Bernardo Gui v slávnom i sfilmovanom románe Umberta Ecco "Meno ruže"!

Skrátka chceli vrátiť majetok, že sa stane zábezpekou ich nezávislosti od štátu. Dostali ho a predpokladali, že sa vrátil stredovek a majú právo korunovať i uvrhnúť do kliatby vládcov. Vatikánske zmluvy a povalenie vlády na bloknuti jednej z nich sú dôkazom.



Cirkev dačo stojí

V tomto prípade je to navštevovanie ľubovoľného rituálu. Jeho vykonávanie musí z nejakého dôvodu zabezpečovať armáda platených ľudí. Prečo má človek, ktorý túto vieru nezdieľa platiť tento personál? Lebo kultúrne dedičstvo?

Pozor, nehovorím o SAKRÁLNYCH PAMIATKACH!

Tu rovno nabijem čumák tým, čo povedia, že či chcem nechať katedrály alebo drevené kostolíky schátrať:

Nie, pamiatka je jedna vec, sakrálne využitie objektu druhá. Na prvé je určené financovanie z fondov EÚ i SR pre históriu, hoci každý nezávislý príspevok navrch poteší. Na to druhé, teda personál a kadidlo na bohoslužby nech si veriaci vyskladaju svoje zdroje.



"Táto téma sa musí otvoriť a musí prebehnúť celospoločenská diskusia"

Ako jeden z aktivistov LGBT hnutia som presne túto formuláciu v rôznych verziách počúval od pána Čaploviča ako vtedajšieho "Podprdu vlády pre ignorovanie ľudských práv", či ako sa ten podrztaskovsky úrad volal. Furt len "Musí sa otvoriť celospoločenská diskusia..." Máme otvorené čo? Dohodu o neotvarani papule? Vlastne nie, tá je uzatvorená, asignovana a aklamačne odhlasovaná?

Takže veľavážený "Herr, súdruh, generál- velkomozny -....zMatkovic!", prestaňte sa tú vyhovárať a asignacna daň nech je aspoň kúskom k prvému kroku k rovnosti a nie že "nebudeme riešiť citlivé témy"!

Prečo majú občania alergiu na "celospoločenskú diskusiu" alergiu som vám dôkladne vysvetlil. Je to technicky termín pre "Diaľnicu do Košíc zajtra"! A netýka sa len mňa alebo LGBT komunity. Na to už aj katolícke bábky na Orave a Kysuciach mávajú rukami!



VAŠA POVINNOSŤ JE TOTO!

Žiadnne "HORA ET LABORA!", ale vyriešenie!

Spolocenska diskusia PREBEHLA!

Prestať sa po zem klaňať ľuďom, čo kazu božie nebo a hrozia peklom

Uznávať PRVÝ ČLÁNOK USTAVY!

Čl. 1

Slovenska republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na žiadnu ideológiu ani náboženstvo.

Kto Ústavu spochybňuje, nech vypadne! Aj pre mňa to bol jeden z dôvodov!

Záverom:

Keďže sa plnenie ústavy snažíte zhodiť zo stola záverom "inak sa vráti pán s problémami s alkoholom", tak ste mal kandidovať v inej banánovej republike Igorko.

P.S.: Na fotke je papez odmietajuci tron....