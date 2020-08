Ružový trojuholník nad Poľskom

Poľsko nikdy nebolo "gay-friendly-zóne", ale to nie je ani Slovensko. Pred časom sa situácia začala rapídne zhoršovať a prezidentské voľby ju totálne dorazili Nesmieme mlčať.

LGBT free zóny

Teda zóny bez LGBT ľudí sa začaly objavovať pred takmer dvoma rokmi, dnes zaberajú približne tretinu Poľska. Najskôr ľudia vraveli, že kašlať na to, nemá to právny účinok. Potom že ide o ekonomicky nevýznamné oblasti. Áno, právne je to len deklaratívna somarina. Lenže ak úrady niečo deklarujú, tak sa podľa toho správa obyvateľstvo i úradníci.

Sprejovať ľuďom na domy "Tu žijú buzeranti"



Voliť podľa toho, kto je pripravený ich chrániť pred touto pliagou



Rozdeľovať spoločnosť na "my a oni"

(Jakub i Dawid)