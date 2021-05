Demagógia o životných partnerstvách

Diskusia o životných partnerstvách na TA3 aj v celej spoločnosti sa znovu z jednej strany zvrháva na demagógiu. A to voči našim spoluobčanom. Teda voči nám samotným. Chromík a jeho súkmeňovci tomu "dali čo pro to".

Aby sa nezabudlo s kym je velky kamarat.

V tomto článku sa budem venovať len diskusii odvysielanej 28.5.2021 na ŤA3 na tému partnerských zväzkov pre všetkých. Ako obvykle, rozoberiem to po súčiastkach v bodoch.





TÉZA 1.: Naši oponenti si to celé postavili na biológii. Teda, že manželstvo alebo partnerstvo sa smie uzatvárať len za účelom plodenia potomstva.



ODPOVEĎ 1.: Takže neplodnemu páru zakážeme manželstvo, slobodnej matke prisúdime chlapa, nech má decko aj mužský vzor?



TÉZA 2.: Rodičmi smú byť len muž a žena.



ODPOVEĎ 2.: Fajn, takže ak sa niekto rozvedie a vezme si ho rodič, ktorému je dieťa dane do opatery, tak druhý rodič nesmie nadobudnúť právny vzťah rodiča voči dieťaťu, ak nie je opačného pohlavia ako rodič, ktorý ho dostal po rozvode do opatery. Je jedno, či ho miluje, vie sa postarať o výchovu? Nie? Prioritou je len či má pipíka alebo mušličku?



TÉZA 3.: Ideálnym rodinným modelom je vzťah jedného muža a jednej ženy.



ODPOVEĎ 3.: Áno, ideálne je aj keď sa vám vlastne vajcia pri robení praženice nepripalia, ale niekomu sa tak stane. To len na margo tých sexuálnych poznámok.



Zrušte alternatívy vývoja a zrušíte prírodu. U vyše 1400 živočíšnych druhov je dokázaná homosexualita. Pri tučniakoch v Antarktíde je štandardom, že keď rodičia neprežijú zimu, resp. vajce sa zatúla, tak sa on postarajú dvaja samci. Dokonca sa objavil prípad, že sa v ZOO snažili dvaja samci vysedieť suter. Ešteže vo vedľajšom pavilóne sa samica na jedno vybodla, tak im ho dali. Vyrástol z neho šťastný tučniačik.



https://tech.sme.sk/c/22191090/parik-homosexualnych-tucniakov-si-v-zoo-adoptoval-vajicko.html

Chcete ideál? Fajn, tak sa odsťahujte do Neba. Ale čo som počul, tak anjeli sa chodia kukat na svet preto, že tam hore je strašná nuda. Humor potrebuje k existencii nešťastie. V nebi teda humoru niet.

TÉZA 4.: VŠETKO SI OŠETRITE ZMLUVAMI!

ODPOVEĎ 4.: "Miláčik, môžem Ťa požiadať o testament, prístup k zdravotnej dokumentácii a plnej právnej moci?"

Neznie to trochu inak ako keď pokľaknete s krabičkou s obrúčkami a požiadate o ruku? Nehovoriac o tom, že všetky tie veci majú len ČIASTOČNÚ oporu v zákone.



Pri testamente sú tu neopomenuteľní dediči. V diskusii jeden pán povedal "No budete dediť 1/3, ale budete dediť!" To má byť ako uspokojivá odpoveď ak mi 2/3 spoločne budovaného majetku zhrabne homofobna família zosnulého partnera? To je ako leukoplast na otvorenú zlomeninu!



ŽIADNA zmluva nezaväzuje tretie strany ak nemá oporu v zákone. A žiadna nám nevytvára blízky príbuzenský vzťah. Ten má v právnom systéme pri dedičstve, informáciách o zdravotnom stave, vdovskov/vdoveckom a ďalších záležitostiach kľúčovú úlohu. Naše vzťahy tu oporu NEMAJÚ .



TÉZA 5.: Vytvárame neprirodzený konstrukt, ktorý porušuje tisícročné pravidlá.



OPPOVED 5.: Ako bolo v diskusii spomenuté, tak spoločnosť prechádza istým vývojom.

Kto nechce prechádzať vývojom môže sa prejsť po múzeu, že do ktorej vitríny ho majú zaradiť. Pána Chromika, myslím pred renesanciu, lebo aj tam by ho po práve vyliečili ako Savonarnolu.



Nič nie je stálejšie ako zmena. To je najpružnejšia a najprirodzenejšia konštrukcia. Vezmite si strom a betónový stĺp v čase pôvodne. Ktoré prežije? Ohnutý strom alebo zlomený pilier?



TÉZA 6.: Sme zodpovední za siroty! Keď si dieťa ponechá lesbičky/gay pár, ktorému chyba jeden "mužský/ženský" VZOR, tak činí dieťa sirotou.



ODPOVEĎ 6.: Tak a týmto vaša demagógia dosiahla vrchol stupidity. To je u mňa vrchol slušnosti, čo dokážem na toto tvrdenie Vašečku povedať.



Láska a dobrotivosť sú tým, k k čomu máme deti viesť. Pracovitosť, obetavosť, spolupráca a žičlivosť. Ale nie, pán Vašečka si povie, že mužský a ženský vzor.



Pošlite ho prosím tam kam patrí, lebo v Anglicku je povedať "Toto je nás syn Patrick." od dvoch chlapov úplne normálne. Ostatné minule si priviedol priateľku. Prepadla sa Británia do mora? Asi nie...